انفراجة جديدة.. اتحاد الكرة يقبل تسجيل لاعبي الاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم قبول جميع طلبات تسجيل اللاعبين المحليين الذين جرى تقديم مستنداتهم وفقا لشروط التسجيل المحددة بلائحة أوضاع اللاعبين، حتى تاريخ 6 فبراير الماضي والمدرج على نظام تطابق الانتقال الدولي ومن ضمنهم لاعبو نادي الاتحاد.

ونشر اتحاد الكرة بيانا وضح فيه اللبس الذي حدث لاختلاف التاريخ المعلن من الاتحاد بشأن انتهاء فترة القيد، وبين تاريخ إغلاق فترة القيد الفعلي على منظومة تطابق الانتقال الدولي.

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وأوضح الاتحاد في بيانه: «نظرا لحدوث تضارب في تاريخ انتهاء فترة التسجيل الثاني حسب ما هو محدد بقرار مجلس إدارة الاتحاد رقم 54 للعام 2022، لتبدأ فترة القيد من تاريخ 3 يناير وحتى 31 يناير 2023، وبين ما جرى إدراجه على نظام تطابق الانتقال الدولي لدى «فيفا» من تاريخ 8 يناير وحتى 6 فبراير 2023».

وتابع: «من خلال التحقق من إجراءات تسجيل اللاعبين المحترفين من قبل اللجنة المشكلة، تبين أن عديد الأندية الرياضية سجلت لاعبيها على منظومة الانتقال الدولية واستفادت منها».

وأردف البيان: «استفاد الأهلي بنغازي وسجل لاعبين، بينما سجل الأهلي طرابلس لاعبا واحدا، وسجل الاتحاد ثلاثة لاعبين بينما سجل الهلال لاعبا واحدا».

تسجيل اللاعبين

وسجل الأهلي بنغازي لاعبين الأول في تاريخ الأول من فبراير، بينما الثاني جاء في 3 فبراير، بينما الأهلي طرابلس سجل لاعبه الجديد على المنظومة بتاريخ 2 فبراير.

وسجل الاتحاد ثلاثة لاعبين في الفترة ما بين الأول وحتى الرابع من فبراير 2023، فيما سجل الهلال لاعبه بتاريخ الخامس من فبراير.

وعليه قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم اعتبار جميع اللاعبين الذين جرى إدراج أسمائهم على المنظومة الدولية وحتى تاريخ السادس من فبراير، مدرجين داخل فترة انتقالات اللاعبين الدولية، وقبول تسجيلهم.

لقطة توضح تاريخ تسجيل اللاعبين على منظومة تطابق الانتقال الدولي، 24 فبراير 2023. (صفحة اتحاد الكرة بفيسبوك)

لقطة توضح تاريخ تسجيل اللاعبين على منظومة تطابق الانتقال الدولي، 24 فبراير 2023. (صفحة اتحاد الكرة بفيسبوك)

لقطة توضح تاريخ تسجيل اللاعبين على منظومة تطابق الانتقال الدولي، 24 فبراير 2023. (صفحة اتحاد الكرة بفيسبوك)

لقطة توضح تاريخ تسجيل اللاعبين على منظومة تطابق الانتقال الدولي، 24 فبراير 2023. (صفحة اتحاد الكرة بفيسبوك)

لقطة توضح تاريخ تسجيل اللاعبين على منظومة تطابق الانتقال الدولي، 24 فبراير 2023. (صفحة اتحاد الكرة بفيسبوك)

لقطة توضح تاريخ تسجيل اللاعبين على منظومة تطابق الانتقال الدولي، 24 فبراير 2023. (صفحة اتحاد الكرة بفيسبوك)

لقطة توضح تاريخ تسجيل اللاعبين على منظومة تطابق الانتقال الدولي، 24 فبراير 2023. (صفحة اتحاد الكرة بفيسبوك)