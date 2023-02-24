طائرة السويحلي تلتقي كاظمة الكويتي في «عربية الأندية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الجمعة بالقاعات المجمعة باستاد القاهرة مع مباريات الجولة الرابعة لبطولة الأندية العربية لكرة الطائرة في نسختها الـ41، وستشهد مباريات اليوم مواجهة السويحلي الليبي ونظيره كاظمة الكويتي.

وفي ثاني اللقاءات يلتقي الميناء اليمني مع الصداقة الفلسطيني والوكرة القطري يتبارى مع بنى ياس الإماراتي، وخبيل اليمني يلاقي مصفى الشمال العراقي، والأهلي القطري متصدر المجموعة الأولى يواجه وصيفه النصر البحريني، وتختتم اللقاءات بمواجهة السيب العماني مع الأهلي المصري متصدر المجموعة الثانية.

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ترتيب المجموعات بعد الجولة الثالثة

في المجموعة الأولى يحتل الأهلي القطري الصدارة بالعلامة الكاملة تسع نقاط، ويليه النصر البحريني بثماني نقاط، بينما يأتي السويحلي ثالثا بست نقاط، وخلفه كاظمة الكويتي بأربع نقاط، ويتذيل فريقا الميناء اليمني والصداقة الفلسطيني الترتيب من دون نقاط.

ويتصدر المجموعة الثانية الأهلي المصري بالعلامة الكاملة كذلك بتسع نقاط، وأقرب الملاحقين الوكرة القطري بسبع نقاط، والسيب العماني بست نقاط، وبني ياس الإماراتي بثلاث نقاط، ومصفاة الشمال العراقي نقطتين، وخبيل اليمني دون نقاط.