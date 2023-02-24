شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والأولمبي في «دورينا»

يلتقي اليوم فريق أساريا على ملعبه ضيفه الأولمبي لحساب المجموعة الثانية، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وتنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف ظهرا، وتنقلها قناة الوسط الثانية «WTV2».
ويسعى الفريقان المتباريان لتحقيق النقاط الثلاث، حيث ستكون المواجهة بينهما على المركز الخامس في جدول الترتيب، إذ يحتل الأولمبي المركز الخامس بـ13 نقطة، بينما يحتل أساريا المركز السادس بـ12 نقطة.
تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
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