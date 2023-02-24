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استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 09:19 صباحا
استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات
مباراة بالدوري الليبي. (الإنترنت)
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد وملاعب الجولة الثانية لمنافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ضمن المجموعتين الأولى والثانية، كما نشرت مجموعة عقوبات على الأندية المنسحبة من الجولة الأولى.

لحساب المجموعة الأولى، يستضيف التحدي نظيره الصقور بملعب شهداء بنينا اليوم الخميس عند الثالثة ظهرا، بينما يحل التعاون ضيفا على ملعب الصداقة في الثالثة ظهرا. ويشهد غداً الجمعة المقبل مواجهة وحيدة بين الهلال والأهلي بنغازي على ملعب شهداء بنينا الدولي في الثالثة مساء.

بينما يشهد بعد غد السبت مواجهة بين النصر ودارنس بملعب شهداء بنينا في السابعة مساء، فيما تأجلت مواجهة الأخضر وشباب الجبل في هذه الجولة، نظرا لمشاركة الأخضر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مباريات المجموعة الثانية
ولحساب المجموعة الثانية تقام اليوم الخميس مواجهتان، يلتقي الاتحاد المصراتي والسويحلي على ملعب مصراتة، بينما يواجه المدينة نظيره الخمس على ملعب أبوسليم، ويقام اللقاءان في الثالثة والنصف ظهرًا.

وتقام غداً الجمعة مواجهتان كذلك، إذ يحل الأولمبي ضيفا على أساريا بملعب الزاوية، ويستضيف الاتحاد نظيره المحلة على ملعب أبوسليم، في الثالثة والنصف ظهرا. وتقام مواجهة الأهلي طرابلس وأبوسليم في الثالثة والنصف ظهرا بعد غد السبت، على ملعب الجميل، في ختام مباريات الأسبوع الثاني لمواجهات مرحلة الإياب من الدوري الليبي لكرة القدم.

عقوبات لجنة المسابقات على الأندية المنسحبة
أيضاً أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم العقوبات التي طالت الأندية المنسحبة من الجولة الأولى لمرحلة الإياب بالدوري الليبي الممتاز.
وطالت العقوبات أندية شباب الجبل ودارنس والخمس والاتحاد المصراتي ونادي المدينة ونظيره المحلة، بخصم ثلاث نقاط من كل فريق، وكذا توقيع غرامة مالية قدرها 3000 دينار ليبي، واعتبار الفرق خاسرة بنتيجة هدفين لصفر.
احتجاج النصر
وقبلت لجنة المسابقات الاحتجاج المقدم من نادي النصر شكلًا، بخصوص مباراته أمام الصقور، لكنها اعتمدت نتيجة اللقاء بخسارة النصر بهدف نظيف.

احتجاج الاتحاد
وقبلت اللجنة الاحتجاج المقدم من نادي الاتحاد شكلا، بينما رفضته موضوعًا، بخصوص مباراته أمام الأولمبي، وعاقبت الاتحاد بخصم ثلاث نقاط من رصيده واعتباره خاسرا بهدفين لصفر، وفرضت عليه غرامة قدرها 3000 دينار.

واعتمدت لجنة تنظيم المسابقات نتيجة الجولة الأولى من مرحلة الإياب بين فريقي الأهلي بنغازي والصداقة، والتي انتهت بفوز الأهلي بنغازي بهدف نظيف.
كما اعتمدت اللجنة نتيجة اللقاء الثاني بالمجموعة الثانية، والذي شهد تعادل فريقي أساريا والأهلي طرابلس في النتيجة.

من جهته أكد مدير مكتب تسجيل وقيد اللاعبين بنادي الاتحاد عمر الطوير، في تصريح خاص إلى قناة الوسط «WTV»، أن إجراءات تسجيل لاعبي نادي الاتحاد في فترة القيد الشتوي كانت صحيحة ووفق القانون وبنود الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وفي الفترة المحددة للتسجيل.

وأضاف الطوير قائلا «إن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد هذا الحق، لأنه أشار إلى ضرورة قيد الاتحادات الوطنية للاعبين خلال فترة التسجيل الموجودة على منظومة الاتحاد الدولي (فيفا)، والتي لا يجوز تعديلها إلا بخطاب رسمي».

ووفقا لنص المادة (1) فقرة (-3أ) التي بينت أن الأحكام التالية ملزمة المواد من (2-8) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، منها نص المادة (5-1) التي نصت صراحة على: «يجب إدخال تواريخ بداية ونهاية فترتي التسجيل والموسم في نظام تطابق الانتقال، ولا يسمح بتغيير التواريخ إلا بخطاب رسمي»، فإن موقف نادي الاتحاد صحيح، ويحق له تسجيل لاعبيه.

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على المتضرر اللجوء لـ«فيفا»
وأكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني تطبيق اللوائح والقوانين على جميع الفرق بما يضمن استمرار المسابقة، ودون ظلم أي طرف، مشيرًا إلى أن الأندية المتضررة من القرارات يمكنها اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل رفع شكواها. وقال الشلماني: «يحق لجميع الأندية المنسحبة التظلم والطعن على القرارات التي صدرت ضدها حسب اللوائح والقوانين، ويحق للجميع اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حالة شعوره بالظلم».

وأوضح عبدالحكيم الشلماني: «اتحاد الكرة طبق اللائحة على الجميع، وكذلك خصم النقاط، وعلى الأندية أن تلوم أنفسها وألا تلوم الاتحاد.. طبقنا اللائحة، وعلى المتضرر اللجوء لـ(الفيفا)».

أندية الدرجة الأولى ترغب في الدعم
وعلى غرار أندية الدوري الممتاز الليبي، طالبت أندية دوري الدرجة الأولى بالحصول على دعم مالي، أسوة بأندية الممتاز.
وعقدت أندية الدرجة الأولى اجتماعا في نادي الوحدة بطرابلس، لمطالبة وزارة الرياضة بتقديم دعم لها هي الأخرى.

ومن جانبه أكد وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي خلال اجتماعه مع ممثلي أندية الدرجة الأولى بديوان الوزارة، الأربعاء أن الدعم الذي ستقدمه وزارته سيشمل جميع الأندية وأن أبواب الديوان مشرعة أمام الجميع. وقال الجويفي: «أبواب الوزارة مفتوحة أمام جميع الأندية والمنتخبات والاتحادات الرياضية وكل الرياضيين والأبطال البارزين».

وتابع: «الوزارة في طريقها لإتمام إجراءات الدفعة الثانية من الدعم المادي لجميع أندية مسابقة الدرجة الأولى، وستتكفل الوزارة بتسديد مكافآت الحكام طيلة الموسم الرياضي 2022 - 2023».

ترتيب الدوري: المجموعة الأولى
يحتل الأهلي بنغازي صدارة المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بينما احتل شباب الجبل المركز الأخير للمجموعة برصيد نقطة واحدة بعد خصم ثلاث نقاط من رصيده بسبب انسحابه من الجولة الأولى لإياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

الأهلي بنغازي 19 نقطة، النصر 15 نقطة، الصقور 15 نقطة، الأخضر 13 نقطة، الهلال 13 نقطة، التعاون 12 نقطة، دارنس 12 نقطة، الصداقة 10 نقاط، التحدي 10 نقاط، شباب الجبل بنقطة واحدة.

المجموعة الثانية
وتقلص الفارق بين الاتحاد وأقرب ملاحقيه أبوسليم في المجموعة الثانية إلى نقطة واحدة بعد خصم ثلاث نقاط من رصيد الاتحاد. الاتحاد 20 نقطة، أبوسليم 19 نقطة، الأهلي طرابلس 16 نقطة، السويحلي 15 نقطة، الأولمبي 13 نقطة، أساريا 12 نقطة، المدينة 6 نقاط، الخمس والمحلة والاتحاد المصراتي 3 نقاط.

مباراة بالدوري الليبي. (الإنترنت)
مباراة بالدوري الليبي. (الإنترنت)
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