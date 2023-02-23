«استديو الـVAR» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة السويحلي والاتحاد المصراتي

القاهرة - بوابة الوسط

قدّم برنامج «Var Studio» (استديو الـVAR)، على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، تحليلاً للحالات التحكيمية لمباراة السويحلي والاتحاد المصراتي، التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الثانية.

وشرح خبير التحكيم بقناة «WTV» سليم بالخواص، الحالات التي تحتاج وقفات تحليلية للمباراة التي أدارها الحكم الليبي الدولي عصام الجهاني.

- انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي في «دورينا» (0 - 0)

وحاول الاتحاد المصراتي الفوز في المباراة، لاستعادة التوازن بعد خصم ثلاث نقاط من رصيده، ليضيف نقطة لرصيده بهذا التعادل أمام السويحلي، الذي رغب في حصد نقاط المباراة للارتقاء ثانيًا في الترتيب، وتجاوز الأهلي طرابلس.

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