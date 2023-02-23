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إبراهيما يحيى يسجل أسرع هدف في دوري الدرجة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 04:26 مساء
إبراهيما يحيى يسجل أسرع هدف في دوري الدرجة الأولى
النيجيري إبراهيما يحيى لاعب فريق نجوم أجدابيا من مواجهة الخليج بدوري الدرجة الأولى الليبي، 22 فبراير 2023. (الإنترنت)
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سجل اللاعب إبراهيما يحيى أسرع هدف في مسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي لموسم 2022 – 2023، وذلك خلال لقاء فريقه نجوم أجدابيا وضيفه نادي الخليج، لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.

وافتتح يحيى أهداف نجوم أجدابيا في المباراة بعد 20 ثانية فقط على بداية اللقاء، مشاركا في فوز فريقه على نظيره الخليج بهدفين لهدف، في ديربي أجدابيا، وفق ما نشرته صفحة الدوري الليبي الدرجة الأولى «بفيسبوك».

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الانتقال إلى نجوم أجدابيا
وانتقل النيجيري إلى صفوف فريق نجوم أجدابيا في الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي النصر زليتن.

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