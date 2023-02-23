إبراهيما يحيى يسجل أسرع هدف في دوري الدرجة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط

سجل اللاعب إبراهيما يحيى أسرع هدف في مسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي لموسم 2022 – 2023، وذلك خلال لقاء فريقه نجوم أجدابيا وضيفه نادي الخليج، لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.

وافتتح يحيى أهداف نجوم أجدابيا في المباراة بعد 20 ثانية فقط على بداية اللقاء، مشاركا في فوز فريقه على نظيره الخليج بهدفين لهدف، في ديربي أجدابيا، وفق ما نشرته صفحة الدوري الليبي الدرجة الأولى «بفيسبوك».

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