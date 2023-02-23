شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتعاون في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق مباراة الصداقة وضيفه التعاون في تمام الثالثة عصرا بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى، وتنقلها قناة «الوسط» «WTV2».

ويأمل الصداقة في حصد الثلاث نقاط والصعود للمركز الرابع واستغلال غياب الأخضر عن المنافسة لمشاركته الأفريقية، بينما يرغب التعاون في المزاحمة على المركز الثاني، في حالة فوزه بنقاط المباراة.

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