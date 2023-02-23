شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق مباراة الاتحاد المصراتي وضيفه السويحلي في تمام الثالثة عصرا بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الثانية، وتنقلها قناة الوسط «WTV».



ويدخل الاتحاد المصراتي المباراة سعيًا للفوز لا شيء غيره، لمحاولة استعادة التوازن بعد خصم ثلاث نقاط من رصيده، أبقته بثلاث نقاط في المركز الأخير، بينما يرغب السويحلي في حصد نقاط المباراة للارتقاء ثانيا في الترتيب، وتجاوز الأهلي طرابلس.

ويملك الاتحاد المصراتي ثلاث نقاط فقط في رصيده تبقيه في ذيل الترتيب، بينما السويحلي يملك في جعبته 15 نقطة بالمركز الرابع.

تردد قناتي «الوسط» (WTV) على «النايل سات»:

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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