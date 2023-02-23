3 فوز و4 تعادلات بالمجموعتين الأولى والثالثة لدوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقيمت، أمس الأربعاء، سبع مباريات ضمن دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، برسم الجولة الخامسة، وشهدت تحقيق الفوز في ثلاث، بينما سيطر التعادل على أربع مواجهات.

لحساب المجموعة الأولى ارتقى الهلال سبها إلى صدارة الترتيب بعد تعادله مع الشرارة منافسه المباشر، وبفارق نقطة وحيدة، بينما حقق النهضة الفوز على ضيفه المهاري بسداسية نظيفة.

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وشهدت المجموعة الثالثة فوز البرانس على خالد بن الوليد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما استطاع الأندلس تجاوز الوحدة بنغازي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بينما سيطر التعادل على ثلاث مباريات، إذ تعادل المنار والوفاق أجدابيا، والسواعد أمام الطيران، والأفريقي أمام المروج.