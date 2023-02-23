3 فوز و4 تعادلات بالمجموعتين الأولى والثالثة لدوري الدرجة الأولى

أقيمت، أمس الأربعاء، سبع مباريات ضمن دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، برسم الجولة الخامسة، وشهدت تحقيق الفوز في ثلاث، بينما سيطر التعادل على أربع مواجهات.
لحساب المجموعة الأولى ارتقى الهلال سبها إلى صدارة الترتيب بعد تعادله مع الشرارة منافسه المباشر، وبفارق نقطة وحيدة، بينما حقق النهضة الفوز على ضيفه المهاري بسداسية نظيفة.
- فوز الترسانة والمستقبل و3 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي
- 17 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الليبي
وشهدت المجموعة الثالثة فوز البرانس على خالد بن الوليد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما استطاع الأندلس تجاوز الوحدة بنغازي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بينما سيطر التعادل على ثلاث مباريات، إذ تعادل المنار والوفاق أجدابيا، والسواعد أمام الطيران، والأفريقي أمام المروج.
ترتيب المجموعة الثالثة
البرانس في الصدارة بـ14 نقطة ويليه المنار بـ١٢ نقطة، الوفاق ثالثا بـ١١ نقطة متساويا مع الطيران، ولكن فارق الأهداف يبقي الوفاق ثالثا، الأندلس 10، المروج تسع نقاط، الأفريقي تسع نقاط، السواعد 7 نقاط، وخليج سرت ست نقاط، والوحدة بنغازي نقطتين، وخالد بن الوليد بنقطة وحيدة.
تعليقات