«كاف» يعلن طاقم تحكيم مواجهتي ليبيا وتونس بتصفيات أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن طاقم تحكيم مواجهتي ليبيا ضد تونس، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، بصافرة جزائرية للذهاب ومصرية في العودة.

ونشر الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر «فيسبوك» خطاب الاتحاد الأفريقي الذي فصل فيه أسماء حكام اللقائين.

- المنتخب الليبي يحصد 300 ألف دولار من مشاركته بـ«شان»

- بعد وداع الـ«شان».. الاتحاد الليبي ينهي عقد مدرب المنتخب مارتينز

وسيقود الحكم الجزائري مصطفى غربال المواجهة الأولى في الذهاب بالاستاد الأولمبي بتونس حكم ساحة، ويعاونه الجزائريان مقران غوراري وعباس أكرم زرهوني، والجزائري جمعة يوسف حكما رابعا، بينما سيراقب المباراة المغربي جمال كواتشي.

مواجهة العودة

وسيقود المصري أمين عمر مواجهة العودة في ملعب شهداء بنينا الدولي، ويساعده المصريان محمود أبو الرجال وأحمد طه إبراهيم، بينما سيكون المصري محمود ناجي حكما رابعا، وسيراقب اللقاء الحكم السوداني مأمون بشارة.

وسيواجه المنتخب الليبي نظيره التونسي في 24 مارس المقبل بتونس، بينما ستكون العودة في 28 مارس في ملعب شهداء بنينا ببنغازي.

خطاف كاف بشأن حكام مباراة الذهاب بين ليبيا وتونس في تصفيات أمم أفريقيا، 22 فبراير 2023. (صفحة الاتحاد الليبي بفيسبوك)

خطاف كاف بشأن حكام مباراة الإياب بين ليبيا وتونس في تصفيات أمم أفريقيا، 22 فبراير 2023. (صفحة الاتحاد الليبي بفيسبوك)