مدافع ليفربول: أمامنا مهمة شبه مستحيلة في مدريد لمواصلة المشوار بالأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

أقرّ الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي الأربعاء أن فريقه تنتظره مهمة «شبه مستحيلة» لمواصلة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداة الخسارة أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بخمسة أهداف لهدفين في ذهاب دور ثمن النهائي.

وتقدم رجال المدرب الألماني يورغن كلوب بهدفين لصفر في «أنفيلد» الثلاثاء، لكن شباكهم استقبلت بعد ذلك خمسة أهداف بمواجهة حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة القارية الأم «14 مرة»، فتلقوا أكبر خسارة في عقر دارهم على الساحة الأوروبية، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وقال فان دايك عن مباراة الإياب في العاصمة الإسبانية في 15 مارس المقبل: «تنتظرنا مهمة شبه مستحيلة في مدريد في غضون ثلاثة أسابيع، ولكن عندما يحين الوقت، سنركز وسنبذل قصارى جهدنا لتمثيل النادي بأفضل ما نستطيع».

وأضاف «الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو مشاهدة ما حصل والتعلم منه والتأكد من عدم حدوثه في المباراة التالية، وهي أمام كريستال بالاس «السبت في الدوري ضمن منافسات المرحلة 25». يبدو الأمر سهلاً للغاية ولكنه ليس كذلك، هذه الحقيقة الصعبة».

وتابع «إذا نظرت إلى الخلف في آخر مباراتين، فقد لعبنا بشكل جيد «الفوز على إيفرتون ونيوكاسل» وهذا شيء يجب أن نركز عليه أيضاً ولا نشعر بالذعر».

ريال يملك عناصر مميزة

وشدد فان دايك على أن «ريال يملك العديد من اللاعبين الممتازين في جميع المراكز ويمكنهم معاقبتك واستغلال الأخطاء التي ترتكبها وهذا ما فعلوه خاصة في الشوط الثاني».

وأردف قائلا «من الواضح جداً أن نرى أخطاء (ارتكبناها) لا يجب أن نرتكبها لكنها تحدث في كرة القدم. نحن لسنا رجالًا آليين».

وزادت هذه الخسارة من محن «الريدز» الذي يمرّ بموسم سيئ على صعيد النتائج، إذ فقد لقبي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحادي الإنجليزي، ويقبع في المركز الثامن في «البريميرليغ» متأخراً بفارق سبع نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، علماً أنه خاض مباراتين أقل من توتنهام بالدوري، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

ليفربول يعاني دفاعيا

كما يعاني ليفربول دفاعياً اذ اهتزت شباكه بثلاثة أهداف أو أكثر خلال 8 مباريات هذا الموسم، وتلقى ضربة معنوية جديدة بإصابة مدافعه جو غوميز الذي غادر ملعب «أنفيلد» كإجراء احترازي.

واعتبر فان دايك أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو «البقاء معاً»، وختم قائلاً «الجميع يشعر بالغضب، من الواضح أن الجميع يشعر بالإحباط لكن المباراة القادمة ستكون في غضون أربعة أيام، لذلك إذا أردنا اللعب هناك، فعلينا أن نتغير سريعاً بسرعة وهذا ما سنفعله».