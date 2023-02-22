غموض وتناقض يغلفان قضية اتحاد كرة القدم الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

دخلت قضية اتحاد كرة القدم في المحاكم الليبية منعرجا جديدا، بعد صدور قرار بتأجيل النطق بالحكم في انتخابات مجلس الإدارة إلى يوم 21 مارس المقبل، وهو التأجيل المستمر للقضية وليس الأول.

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من جانب آخر، قال محامي الاتحاد الليبي عادل العلاقي، إن المحكمة أصدرت قرارا بإيقاف الشق المستجعل في نفاذ الحكم، وهو قرار في صالح رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الحالي عبدالحكيم الشلماني، وكذلك مجلس إدارته، مما يعني اعتراف اتحاد الكرة بالقضاء الليبي، رغم أن رسالة الاتحاد الدولي «فيفا» تمنع اللجوء للقضاء المحلي.

ويلف القضية غموضا وتناقضا كبيرين، حيث سبق أن أعلن عبدالحكيم الشلمانى أن «فيفا» تمنع الحكم القضائي للمحاكم الليبية، بعد أن وصلت رسالة من «فيفا» بذلك، بعد زيارة الشلمانى إلى سويسرا، وفي المقابل قام اتحاد الكرة بتكليف محام لمتابعة القضية، وأعلن في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المحكمة حكمت بإيقاف التنفيذ، وهو ما اعتبره انتصارا للمجلس الحالي.