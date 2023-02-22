21 هدفا في دوري الدرجة الأولي الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الثلاثاء عشر مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، انتهت تسع مباريات منها بالفوز ومباراة واحدة بالتعادل، واهتزت الشباك فيها 21 مرة بواقع هدفين في كل مباراة، وهذه النتائج المسجلة:

- «بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام النهضة

المجموعة الثانية

فاز نجوم أجدابيا على الخليج أجدابيا (2-1)، والقيروان على بنغازي الجديدة (1-0)، وتعادل نجوم بنغازي مع الأنصار (1-1)، وفاز البروق على النسور (1-0)، والنجمة على الأنوار (1-0).