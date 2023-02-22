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21 هدفا في دوري الدرجة الأولي الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 22 فبراير 2023, 02:05 مساء
21 هدفا في دوري الدرجة الأولي الليبي لكرة القدم
مباراة لفريق الأندلس في دوري الدرجة الأولى. (صفحة نادي الأندلس عبر فيسبوك)
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جرت الثلاثاء عشر مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، انتهت تسع مباريات منها بالفوز ومباراة واحدة بالتعادل، واهتزت الشباك فيها 21 مرة بواقع هدفين في كل مباراة، وهذه النتائج المسجلة:

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المجموعة الثانية
فاز نجوم أجدابيا على الخليج أجدابيا (2-1)، والقيروان على بنغازي الجديدة (1-0)، وتعادل نجوم بنغازي مع الأنصار (1-1)، وفاز البروق على النسور (1-0)، والنجمة على الأنوار (1-0).

المجموعة الخامسة
فاز الملعب الليبي على الشروق (2-0)، والشرطة على الشموع (2-1)، والنصر زليتن على الجمارك (3-1)، والجزيرة على الوحدة (2-1)، والطلائع على الظهرة (1-0).

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