ليبيا تكتفي بميدالية فضية واحدة في أفريقية المبارزة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أنهى منتخب ليبيا للمبارزة مشاركته ببطولة أفريقيا، الثلاثاء، في غانا، بعد أن حصد ميدالية فضية واحدة، وتُوج بها منتخب 20 عامًا.

لم تكن نتائج فردي 17 عامًا في المستوى المأمول وكانت مخيبة للآمال، حيث شارك في المنافسات 17 مبارزًا بينهم الليبيان أنس بن صويد ومحمد بن بالحاج.

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بالحاج يخوض خمس مواجهات

خاض في الدور الـ32 محمد بالحاج خمس مباريات، حقق الفوز في مباراتين على الغاني أبوسفيان، وخوسي ماقويل من جنوب أفريقيا، بينما فقد النتيجة في ثلاث مباريات أمام مارتن من غانا وإسلام من مصر ويوسف من تونس.

حقق أنس بن صويد فوزًا واحدًا على ديفيد من غانا، وفقد النتيجة في مباراتين أمام بيتر من جنوب أفريقيا وبابا رينسا من نيجيريا.

وفي دور الـ16 فاز بالحاج على مارتن من غانا، وخسر أنس بن صويد أمام تريستان من جنوب أفريقيا. وفي دور الثمانية خسر بالحاج أمام إسلام من مصر.