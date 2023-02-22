محامي اتحاد الكرة لـ«بوابة الوسط»: وقف حكم محكمة جنوب طرابلس لصالح الشلماني

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أعلن محامي الاتحاد الليبي لكرة القدم، عادل العلاقي، صدور حكم قضائي في الشق المستعجل، بوقف نفاذ الحكم الصادر من محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بـ«بطلان اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم الذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الحالي».

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وقال العلاقي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «إن هذا الحكم يعتبر في صالح رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الحالي عبدالحكيم الشلماني من الناحية القانونية».

يذكر أن القضية لها قرابة العامين وما زالت مستمرة في أروقة القضاء الليبي.