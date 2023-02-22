محكمة استئناف طرابلس: 21 مارس النطق بالحكم في نزاع رئاسة اتحاد الكرة الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أصدرت محكمة استئناف طرابلس، الثلاثاء، قرارا في الشكوي المقدمة من المرشحين السابقين على مقعد رئاسة اتحاد كرة القدم الليبي خلال الانتخابات الأخيرة أنور الطشاني وإبراهيم شاكة، يطالبان فيها ببطلان انتخابات اتحاد كرة القدم الليبي، بعد فوز الرئيس الحالي عبدالحكيم الشلماني.

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وأصدرت المحكمة قرارها بتأجيل النطق بالحكم إلى يوم 21 مارس المقبل، والإيقاف كان فقط للشق المستعجل بالتنفيذ، حيث إن هناك حُكما قضائيا سابقا بالتنفيذ الفوري، وكان مجلس الإدارة الحالي قد تقدم بتظلم واستئناف أكثر من مرة.

وتم حجز القضية للحكم بعد عام ونصف العام من الدعوى التى تقدم بها الطشانى وشاكة إلى القضاء، بسبب منعهما من دخول انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم.