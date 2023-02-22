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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فوضى كروية.. ودعم الأندية دون خطط مستقبلية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 10:43 صباحا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فوضى كروية.. ودعم الأندية دون خطط مستقبلية
قمة الأهلي طرابلس والاتحاد في الإطار الأيمن وخليفة بن صريتي في الأيسر. (فيسبوك)
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تنطلق بعد أيام مباريات الدوري الليبي لكرة القدم، والذي يعتبر أحد أسوأ الدوريات الكروية في العالم، من حيث التنظيم وكثرة عدد الفرق المشاركة فيه بما لا يتناسب مع عدد السكان، ومن حيث المستوى الفني المتواضع وكذلك المستوى التحكيمي أو المحترفين العرب والأجانب الموجودين به، مع احترامي للقلة التي لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. دوري يقام دون متابعة جماهيرية، ومبارياته كأنها تقام في المقابر المهجورة، وأرضية ملاعبها ترابية وعشب صناعي، إلي جانب التصوير المرئي الذي يحتاج إلي المزيد من الأدوات العصرية.

دوري بهذا الشكل لا أعتقد أن هناك من يرغبون في متابعة مبارياته، خاصة في وجود الدوريات الأوروبية لما فيها من متعة كروية، ومستوى فني متطور ومفاجآت في نتائج مبارياتها ولها بداية ونهاية ولا يوجد بها سداسي معروفة الفرق المرشحة له مسبقا من المجموعتين، واتحاد عام يصر علي البقاء وتكملة المشوار، رغم الفشل الذريع والإخفاقات المتكررة والنتائج السلبية المصاحبة لكل مشاركات منتخباتنا الليبية، لدرجة تذمر أبناء الوسط الرياضي من وجوده علي الساحة الرياضية.

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دوري مشاكله لا أول لها ولا آخر، بداية بتوقف عدة فرق عن اللعب إلي حين توفر الدعم المادي من الدولة، خاصة بعد معرفتها عن كيفية الدعم الذي يتم من تحت الطاولة لبعض الأندية، وقناعتها بما يحدث في وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد عام الكرة، وكيف يتلقون الدعم وكيف يتصرفون فيه دون حسيب أو رقيب.. أندية غابت عن المباريات وصدرت بحقها عقوبات، ربما تدفعها إلى التوقف من جديد، عموما فوضى كروية كادت أن توقف النشاط الكروي بالكامل، لولا الاجتماع الذي ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الرياضة الجديد علي المجال ورئيس الاتحاد العام لكرة القدم، وتقرر فيه دعم كل ناد بـ5 ملايين دينار.

إننا مع دعم الأندية الرياضية، لكن بعد إعادة تنظيمها، وأن يتم الدعم حسب مشاركات كل ناد في الألعاب الرياضية، أما معالجة الموضوع بهذا الشكل فهو أشبه بمن يحرث في البحر، لأن مصاريف الأندية غير المنضبطة ومقارنتها بدخلها السنوي المتوقع، سوف يجعل العجز المالي يتكرر وتعود للمطالبة مرة أخرى، ويا ريت جهود السيد الدبيبة انصبت علي حل مشكلة ملعب 11 يونيو التي لم تنته الصيانة به منذ 3 سنوات، أو أسهم في إنشاء ملاعب أخرى في عدة مدن ليبية، حتى يتسنى لنا تنظيم أي بطولة أفريقية يعرفنا من خلالها العالم الكروي، ويتقدم بها ترتيب بلادنا في تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكما هو متوقع فوز المغرب بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية الخامسة والثلاثبن في العام 2025، رغم المنافسة الشرسة مع الجزائر وجنوب أفريقيا ونيجيريا وبنين والسنغال، وذلك بعد أن أقرت اللجان والوفود الإعلامية التي بعثها الاتحاد الأفريقي إلي المغرب وأكدت وجود 6 ملاعب دولية في عدة مدن، وبها حجرات للكشف عن المنشطات، وأخرى خاصة بحكام الـVAR ووجود طائرة خاصة لبعض أعضاء المكتب التنفيذي لمتابعة المباريات من مدينة لأخرى إلي جانب استتباب الأمن وتوفر المواصلات، والتي للأسف الشديد معظمها غير موجودة لدينا، وأخيرا نتمنى أن يصحو مجلس النواب ويقر قانون الرياضة الجديد الذي ظل حبيس أدراجه حتى تتضح الأمور لمعرفة الشكل المطلوب للرياضة في بلادنا.

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