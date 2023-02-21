شاهد: «في التسعين» يكشف أزمة قيد الاتحاد ومستجدات «دورينا» وملف مدرب المنتخب

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض برنامج «في التسعين» عبر شاشة قناة الوسط «WTV» أحدث المستجدات داخل الوسط الرياضي، كما فتح عديد القضايا الشائكة الخاصة بكرة القدم وتحديدا في الدوري الممتاز «دورينا»، من خلال حلقة جديدة.

الحلقة من تقديم الإعلامي مؤيد إسكندر، في حضور محللي قناة الوسط «WTV» عادل الخمسي وأسامة الفزاني.

المناقشات دارت في فلك مختلف القضايا الشائكة، أبرزها أحداث «دورينا» بعد اعتماد الجولة الأولى وعقوبات الأندية، كما كشف حصريا رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بخصوص تسجيل لاعبي الاتحاد.

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أيضا فتح برنامج «في التسعين» عبر شاشة قناة الوسط «WTV» ملف مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجديد، والتأخر في الإعلان بعد رحيل الفرنسي كورنتان مارتينز لسوء النتائج، وأخيرا متابعة لمشوار فريق الأخضر في بطولة «الكونفدرالية»، بعد التأهل للمرة الأولى إلى دور المجموعات بالبطولة القارية الثانية من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال.