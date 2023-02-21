تفاصيل النقل المباشر عبر قناة الوسط «WTV» لاستئناف الدوري الممتاز بعد الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد استديوهات التحليل المواكبة لمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في الجولة الثانية إياب، بعد انتهاء أزمة الجولة الأولى، والتي شهدت سلسلة من الانسحابات، بسبب غياب الدعم المالي، قبل أن تتدخل الحكومة وتعد بدعم 5 ملايين دينار ليبي لكل ناد لاستكمال المسابقة.

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تستعرض قناة الوسط «WTV» النقل للأسبوع الثاني لمرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بتوقيت ليبيا، على خلفية إعلان اتحاد كرة القدم استئناف المسابقة، بعد فترة توقف بين الدورين، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة «شان 2023» بالجزائر.

الخميس 23 فبراير

- الاتحاد المصراتي × السويحلي (ملعب مصراتة) 3:00 نقل «WTV».

- الصداقة × التعاون (ملعب شهداء بنينا) 3:00 نقل «WTV2».

- المدينة × الخمس (ملعب أبوسليم) 3:30 تسجيل.

الجمعة 24 فبراير

- الاتحاد × المحلة (ملعب أبوسليم) 3:00 نقل «WTV».

- أساريا × الأولمبي (ملعب الزاوية) 3:30 نقل «WTV2».

السبت 25 فبراير

- الأهلي طرابلس × أبوسليم (ملعب الجميل) 3:00 نقل «WTV».

- التحدي × الصقور (ملعب شهداء بنينا) 3:00 نقل «WTV2».

- النصر × دارنس (ملعب شهداء بنينا) 6:30 نقل «WTV».

الأحد 26 فبراير

- الهلال × الأهلي بنغازي (ملعب شهداء بنينا) 2:30 نقل «WTV».

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

تقدم قناة الوسط «WTV» فقرة تحليل الفار (VAR STOUDIO) لتحليل حالات التحكيم في المباريات بنهاية الاستوديوهات التحليلية يومي الأحد والإثنين، وسيكون زمنها (10-15 دقيقة).