159 رياضيا في بطولة ليبيا للقوة البدنية بسرت تمهيدا لتشكيل المنتخب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تحتضن مدينة سرت في الأول من مارس المقبل بطولة ليبيا للقوة البدنية، وتحدد البطولة العناصر المنتظرة في منتخب ليبيا بجميع الفئات، ووصل عدد اللاعبين إلى 159 رياضيا من جميع الفئات يمثلون 19 ناديا وأربع صالات خاصة من مختلف المدن الليبية.

كان اتحاد اللعبة برئاسة منير الشويهدي أقام خلال الفترة الماضية بطولات المناطق بالمنطقة الغربية في طرابلس، والمنطقة الجنوبية في مدينة سبها، والمنطقة الشرقية في مدينة أجدابيا.

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منتخب القوة البدنية تنتظره استحقاقات مقبلة أبرزها بطولة العالم في مالطا وبطولة أفريقيا في الجزائر.

في الوقت نفسه، أكد رئيس الاتحاد منير الشهودي أنه جرى اختيار حكام من الدرجة الثانية والثالثة للتحكيم في بطولة المناطق، وسيقوم بالتحكيم في بطولة ليبيا حكام من الدرجة الأولى.

ميداليات بطولة سرت في القوة البدنية. (فيسبوك)

منير الشويهدي في مؤتمر صحفي. (فيسبوك)