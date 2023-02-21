الطوير لقناة الوسط «WTV»: قيد لاعبي الاتحاد صحيح باعتراف «فيفا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد مدير مكتب تسجيل وقيد اللاعبين بنادي الاتحاد عمر الطوير، في تصريح خاص إلى قناة الوسط «WTV»، أن إجراءات تسجيل لاعبي نادي الاتحاد في فترة القيد الشتوي كانت صحيحة ووفق القانون وبنود الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وفي الفترة المحددة للتسجيل.

- الاتحاد ينسحب من الدوري الليبي الممتاز.. ورئيس النادي: أرفض دور الكومبارس

وأضاف الطوير قائلا «إن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد هذا الحق، لأنه أشار إلى ضرورة قيد الاتحادات الوطنية للاعبين خلال فترة التسجيل الموجودة على منظومة الاتحاد الدولي (فيفا)، والتي لا يجوز تعديلها إلا بخطاب رسمي».