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انتصار الهلال وبنغازي الجديدة وقار يونس في دوري اليد الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 21 فبراير 2023, 11:10 صباحا
انتصار الهلال وبنغازي الجديدة وقار يونس في دوري اليد الليبي
فريق كرة اليد بنادي الهلال. (فيسبوك)
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جرت ثلاث مباريات في إياب الدوري الليبي لكرة اليد لفرق المجموعة الثانية، الثلاثاء، فعلى قاعة بنغازي جمع اللقاء بين الهلال والنصر، جاء شوطها الأول ليشهد تقدم الهلال بنتيجة (16-9)، وحافظ على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه (32-19)، أدار المباراة الحكمان رمضان المنفي وأيمن بودبوس، وراقبها فنيا خميس المغربي، وإداريا محمد الجهاني.

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أقيمت المباراة الثانية بقاعة بنغازي، وجمعت بين النجمة وقار يونس، وجاء شوطها الأول ليشهد تقدم قار يونس بفارق خمسة أهداف (17-12)، وكان الشوط الثاني مليئا بالإثارة والتشويق، لتنتهي المباراة لصالح قار يونس بفارق هدفين (35-33)، أدار المباراة الحكمان رجب هدية وناصر قليدة، وراقبها فنيا خالد سعيد، وإداريا مرعي الحاسي.

وبقاعة مدينة المرج جمع اللقاء بين المروج وضيفه بنغازي الجديدة بإدارة الحكمين سعد العريبي ومرعي الفارسي، انتهى الشوط الأول لصالح المروج بفارق هدف واحد (14-13)، وفي الشوط الثاني كانت الأفضلية لبنغازي الجديدة الذي أضاف 13 هدفا مقابل 8 أهداف للمروج، لتنتهي المباراة لصالح بنغازي الجديدة بنتيجة (26-22)، وراقب المباراة فنيا محمد بلقاسم، وإداريا الحبيب أغباش.

الهلال في منافسات كرة اليد. (فيسبوك)
الهلال في منافسات كرة اليد. (فيسبوك)
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