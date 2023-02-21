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«الترسانة» يفوز على «أبي الأشهر» بهدف وحيد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 21 فبراير 2023, 12:18 صباحا
«الترسانة» يفوز على «أبي الأشهر» بهدف وحيد
صورة تذكرية قبل المباراة تجمع قائدي الفريقين وطاقم التحكيم (بوابة الوسط)
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حقق فريق الترسانة فوزًا ثمينًا على نظيره «أبي الأشهر»، بهدف نظي، ضمن منافسات الأسبوع السادس بالدوري الليبي لكرة القدم في المباراة.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43 من زمن الشوط الثاني، في المباراة التي أقيمت على ملعب الترسانة بسوق الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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بهذه النتيجة وصل فريق الترسانة للنقطة العاشرة، جمعها من أربع تعادلات وفوزين إثنين.

فيما يلي ترتيب المجموعة الرابعة بعد اختتام مباريات الأسبوع السادس:
- أبي الأشهر 12نقطة.
- الوطن 12 نقطة.
- الترسانة 10 نقاط.
- المستقبل 10 نقاط.
- رفيق 8 نقاط.
- المجد 7 نقاط.
- الشط 3 نقاط.
- ترهونة نقطتان.
- الفالوجة نقطتان.

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