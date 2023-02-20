تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن تعديل في بعض مواعيد مباريات الجولة الثانية من إياب الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد ساعات من إعلان الجدول.

وجاءت الإشارة إلى رؤساء الاتحادات الفرعية لكرة القدم، عبر بيان جاء فيه «تحية طيبة وبعد.. بالإشارة لجدول المباريات المحال إليكم سابقا والمؤرخ في 19 فبراير الجاري. نفيدكم بتغيير في موعد وتوقيت مباريات الأسبوع الثاني لمرحلة الإياب لمسابقة الدوري الممتاز للموسم 2023/2022 للمجموعة الأولى»، حسب «صفحة لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك».

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شمل التغيير حسب الجدول الموضوع، مباراة التحدي والصقور، يوم السبت 25 فبراير على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت ليبيا، وفي نفس اليوم وعلى نفس الملعب في تمام الساعة السابعة مساء، يلتقي النصر ودارنس، بينما يلتقي الهلال والأهلي بنغازي في قمة الدوري الليبي يوم الأحد 26 فبراير على ملعب شهداء بنينا ببنغازي».

وأشار البيان قائلا «على السادة أطقم التحكيم والمراقبين التقيد بالمواعيد المحددة من إطلاق المباراة والتواجد في الملعب قبل ساعة ونصف من بداية المباراة على الأقل الالتزام بتسليم التقارير قبل 24 ساعة من موعد انتهاء المباريات كحد أقصى». مع ملاحظة إقامة المباريات دون حضور الجمهور.

جدول الدوري الليبي الممتاز المعدل. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)