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الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات.. ويلوح باتخاذ خطوات قانونية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 01:44 مساء
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات.. ويلوح باتخاذ خطوات قانونية
مباراة سابقة لفريق كرة القدم بنادي الاتحاد المصراتي. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
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أصدر نادي الاتحاد المصراتي بيانا غاضبا، بعد اعتماد نتيجة الجولة الأولى من دور الإياب بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والذي شهد غياب عدد غير قليل من الأندية وانسحابها بسبب غياب الدعم المالي، قبل تدخل الحكومة في احتواء الأزمة.

وجاء البيان عبر الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد المصراتي عبر «فيسبوك» على النحو التالي: «في الوقت الذي نرحب بالتفات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لقضية الأندية التي أعلنت وقوفها على مواصلة لعب منافسات بطولة الدوري الليبي الممتاز، قبل النظر في مطالبها المشروعة والتي من ضمنها المساواة بين الأندية من حيث الدعم المالي وغيرها من المظالم التي نالت من أندية على حساب أخرى».

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وأضاف البيان «ونحن بدورنا باركنا هذه الاستجابة، وكلنا آمال بأن تُعَالج تلك الإشكاليات المطروحة من قبل الأندية في هذا الحراك والتي من ضمنها نادي الاتحاد المصراتي، ومواصلة الدوري بأجواء صحية مناسبة للجميع».

وتابع «نستغرب القرارات الظالمة التي أعلنتها لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، والتي من شأنها هدم وزيادة المشاكل التي تعرقل عملية نيل المطالب والحقوق المشروعة للأندية التي لم ترض بأن ينال الظلم من مساعي المساواة بين الأندية، الرياضة الليبية وأنديتها، وتسهم في تكميم الأفواه وعدم المطالبة بحقوقها».

وأوضح البيان «كما نستغرب موقف بعض الأندية من هذه القرارات، التي لم تحرك ساكنا تجاه هذا الظلم، رغم أن هذا الحراك الذي استفادت منه مثلها مثل الأندية التي طالبت بحقها وحق للجميع، ولكن في المقابل الضرر لم ينل منها، ونراها اليوم وكأنها راضية عن ذلك، وبهذا السكوت وهذا الموقف الذي وضعنا عليه علامات استفهام، يجعلنا نتعامل بالمثل معها مستقبلا».

واختتم البيان «فإن نادي الاتحاد المصراتي يدين هذه القرارات التي صدرت عن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي، مستنكرا هذا الإجراء الذي يساعد على زيادة المشاكل ويعرض الأندية التي تطالب بحقوقها للظلم، ويسير بالرياضة الليبية إلى مستقبل مجهول وإن مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالنادي، سيأخذون الإجراءات القانونية كافة التي تضمن حق النادي وحق كل الأندية التي تضررت من هذه القرارات الجائرة.. مجلس الإدارة بنادي الاتحاد المصراتي 20 فبراير 2023».

بيان الاتحاد المصراتي. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
بيان الاتحاد المصراتي. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
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