  • Alwasat News
Atwasat

التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من إياب الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 20 فبراير 2023, 01:39 مساء
التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من إياب الدوري الليبي
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع الثاني من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد أن أصدرت عقوبات بحق الأندية التي لم تلعب الجولة الأولى واعتمدت مباريات الجولة، وفيما يلي مباريات الجولة الثانية:

المجموعة الأولى
الخميس 23 فبراير.. التحدي يلتقي الصقور بملعب شهداء بنينا، والصداقة يلتقي التعاون بملعب الصداقة.
الجمعة 24 فبراير.. الهلال يلتقي الأهلي بنغازي بملعب بنينا.
السبت 25 فبراير.. النصر يلتقي دارنس، بينما تأجلت مباراة الأخضر وشباب الجبل بسبب مشاركة الأخضر في «الكونفدرالية» الأفريقية.

- الأخضر يتعهد بتصحيح المسار على ملعب «بنينا» أمام اتحاد الجزائر في «الكونفدرالية»

ترتيب المجموعة الأولى
الأهلي بنغازي 19 نقطة، النصر 15، الصقور 15، الأخضر 13، الهلال 13، التعاون 12، دارنس 12، الصداقة 10، التحدي 10، شباب الجبل بنقطة واحدة.

المجموعة الثانية
الخميس 23 فبراير.. الاتحاد المصراتي يلتقي السويحلي بملعب مصراتة، والمدينة يلتقي الخمس بملعب أبوسليم.
الجمعة 24 فبراير.. أساريا يلتقي الأولمبي بملعب الزواية، والاتحاد يلتقي المحلة بملعب أبوسليم.
السبت 25 فبراير.. الأهلي طرابلس يلتقي أبوسليم بملعب الجميل.

ترتيب المجموعة الثانية
الاتحاد 20 نقطة، أبوسليم 19، الأهلي طرابلس 16، السويحلي 15، الأولمبي 13، أساريا 12، المدينة 6، الخمس والمحلة والاتحاد المصراتي 3 نقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس

بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع

الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع
«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023

«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023
شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا

شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري

«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس

ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس
«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة

«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة
أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي البطل (صور)

أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي ...
وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية

وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
عقيلة صالح: الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي

عقيلة صالح: الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي
كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا

كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس ...
فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)

فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)
«17 فبراير» في تقرير لـ«بي بي سي»: 12 عاما من المراحل الانتقالية التي لم تنته

«17 فبراير» في تقرير لـ«بي بي سي»: 12 عاما من المراحل الانتقالية التي لم تنته
«أمن طبرق»: ضبط أسلحة نوعية وخطيرة قبل تهريبها لمصر

«أمن طبرق»: ضبط أسلحة نوعية وخطيرة قبل تهريبها لمصر
«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!

«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
ترتيب الدوري الليبي بعد عقوبات لجنة المسابقات
ترتيب الدوري الليبي بعد عقوبات لجنة المسابقات
أول نقطة في مشواره الأفريقي.. «الأخضر» يتعادل أمام «اتحاد العاصمة»
أول نقطة في مشواره الأفريقي.. «الأخضر» يتعادل أمام «اتحاد ...
السويحلي يتبارى مع الميناء اليمني ضمن 6 مواجهات في افتتاح بطولة الأندية العربية للطائرة
السويحلي يتبارى مع الميناء اليمني ضمن 6 مواجهات في افتتاح بطولة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الاتحاد ينسحب من الدوري الليبي الممتاز.. ورئيس النادي: أرفض دور الكومبارس
الاتحاد ينسحب من الدوري الليبي الممتاز.. ورئيس النادي: أرفض ......
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة...
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن ......
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب...
عبر قناة الوسط «WTV» حضر السويحلي وانسحب الخمس بالغياب في الدوري الليبي
عبر قناة الوسط «WTV» حضر السويحلي وانسحب الخمس بالغياب في ......
المزيد
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات.. ويلوح باتخاذ خطوات قانونية
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات........
التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من إياب الدوري الليبي
التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية ......
«بوابة الوسط» تستعرض أجندة مباريات طائرة السويحلي في البطولة العربية للأندية كاملة
«بوابة الوسط» تستعرض أجندة مباريات طائرة السويحلي في البطولة......
السويحلي يتبارى مع الميناء اليمني ضمن 6 مواجهات في افتتاح بطولة الأندية العربية للطائرة
السويحلي يتبارى مع الميناء اليمني ضمن 6 مواجهات في افتتاح ......
أول نقطة في مشواره الأفريقي.. «الأخضر» يتعادل أمام «اتحاد العاصمة»
أول نقطة في مشواره الأفريقي.. «الأخضر» يتعادل أمام «اتحاد ......
المزيد