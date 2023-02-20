التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من إياب الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع الثاني من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد أن أصدرت عقوبات بحق الأندية التي لم تلعب الجولة الأولى واعتمدت مباريات الجولة، وفيما يلي مباريات الجولة الثانية:

المجموعة الأولى

الخميس 23 فبراير.. التحدي يلتقي الصقور بملعب شهداء بنينا، والصداقة يلتقي التعاون بملعب الصداقة.

الجمعة 24 فبراير.. الهلال يلتقي الأهلي بنغازي بملعب بنينا.

السبت 25 فبراير.. النصر يلتقي دارنس، بينما تأجلت مباراة الأخضر وشباب الجبل بسبب مشاركة الأخضر في «الكونفدرالية» الأفريقية.

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ترتيب المجموعة الأولى

الأهلي بنغازي 19 نقطة، النصر 15، الصقور 15، الأخضر 13، الهلال 13، التعاون 12، دارنس 12، الصداقة 10، التحدي 10، شباب الجبل بنقطة واحدة.

المجموعة الثانية

الخميس 23 فبراير.. الاتحاد المصراتي يلتقي السويحلي بملعب مصراتة، والمدينة يلتقي الخمس بملعب أبوسليم.

الجمعة 24 فبراير.. أساريا يلتقي الأولمبي بملعب الزواية، والاتحاد يلتقي المحلة بملعب أبوسليم.

السبت 25 فبراير.. الأهلي طرابلس يلتقي أبوسليم بملعب الجميل.