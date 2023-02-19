رئيس اتحاد الملاكمة يصدر تعميما بشأن إقامة بطولات الناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدر رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للملاكمة يوسف البهلول تعليمات إلى رئيس اللجنة الفنية العامة والمنتخبات الوطنية عبدالكريم مانيطة بمواصلة روزنامة 2023، ومن بينها التصفيات الأولية لفئة الناشئين لجميع المناطق بعد الانتهاء من التصفيات الأولية لبطولة ليبيا لفئة الأواسط في جميع المناطق الخميس الماضي.

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وتستعد كل الاتحادات الفرعية في مدن فروع الاتحاد الليبي للملاكمة في طرابلس وبنغازي ومصراتة والجبل الأخضر لتجهيز التصفيات الأولية لبطولة ليبيا لفئة الناشئين لاختيار عناصر واعدة جديدة لتمثل المنتخب الوطني للملاكمة من هذه الفئة.

تأتي الخطوة من ضمن خطط الاتحاد الليبي للملاكمة لبناء قاعدة أساسية يجري من خلالها تكوين منتخبات في جميع الفئات (الكبار والأواسط والناشئين).

وستكون مواعيد التصفيات الخميس المقبل وسوف يجري تحديد موعد الميزان في وقت لاحق.