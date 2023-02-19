النصر يهزم المريخ السوداني «بريمونتادا»

القاهرة - بوابة الوسط

حقق نادي النصر الليبي الفوز بـ«ريمونتادا» أمام نظيره المريخ السوداني في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم ببنغازي، في إطار استعدادات الفريقين للمرحلة المقبلة من الموسم.

وتقدم المريخ بالهدف الأول في الدقيقة الـ10 من الشوط الأول بقدم لاعبه كمبالي؛ لكن رد النصر لم يتأخر وعادل أحمد مكاري الكفة لفريقه بالدقيقة 42.

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وبينما انتظر الفريقان صافرة نهاية اللقاء، وتحديدًا عند الدقيقة 89، استغل الغناي تمريرة سحرية من زميله وليد وأسكنها الشباك، معلنًا فوز النصر بالمباراة.

استعدادات الفريقين

وتأتي المباراة ضمن استعدادات النصر لعودة النشاط الكروي واستئناف مرحلة الإياب من الدوري الليبي لكرة القدم، بينما يستعد المريخ لمبارياته المقبلة بمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

النصر ثانيا

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري خلف المتصدر الأهلي بنغازي وبفارق أربع نقاط، إذ حصد 15 نقطة من 10 مباريات خاضها بـ«دورينا».

ويقيم نادي المريخ السوداني في ليبيا، إذ يخوض منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، واختار المريخ ملعب شهداء بنينا الدولي لإقامة مبارياته الأفريقية عليه.