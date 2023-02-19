البطولة العربية للرغبي: المنتخب الليبي رجال ثالثا

القاهرة - بوابة الوسط

حصد المنتخب الليبي للرغبي المركز الثالث بالبطولة العربية في نسختها الثامنة، التي تقام في مدينة العين بالإمارات، على حساب المنتخب المصري بنتيجة 19 هدفًا مقابل 12 هدفًا لمصر، ليتوج بالميدالية البرونزية.

وتوج المنتخب الإماراتي باللقب بعد فوزه على المنتخب التونسي في المباراة النهائية بنتيجة 15 مقابل خمسة أهداف لتونس.

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ووصل المنتخب التونسي إلى النهائي بتجاوزه منتخب ليبيا في نصف النهائي بـ29 هدفًا لصفر، بينما عبرت الإمارات من بوابة مصر بنتيجة 33 هدفًا لصفر.