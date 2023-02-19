البطولة العربية للرغبي: المنتخب الليبي رجال ثالثا...

حصد المنتخب الليبي للرغبي المركز الثالث بالبطولة العربية في نسختها الثامنة، التي تقام في مدينة العين بالإمارات، على حساب المنتخب المصري بنتيجة 19 هدفًا مقابل 12 هدفًا لمصر، ليتوج بالميدالية البرونزية.
وتوج المنتخب الإماراتي باللقب بعد فوزه على المنتخب التونسي في المباراة النهائية بنتيجة 15 مقابل خمسة أهداف لتونس.
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ووصل المنتخب التونسي إلى النهائي بتجاوزه منتخب ليبيا في نصف النهائي بـ29 هدفًا لصفر، بينما عبرت الإمارات من بوابة مصر بنتيجة 33 هدفًا لصفر.
منتخب السيدات
بينما تعرض المنتخب الليبي النسائي لهزيمة أمام منتخب الأردن بـ41 هدفًا لصفر، بينما خسرن في المباراة أمام المنتخب المصري بنتيجة 66 هدفًا لصفر، وخسرن من المنتخب السوري بـ45 هدفًا لصفر، وحسمت مواجهتهن أمام المنتخب التونسي بـ45 هدفًا لتونس، بينما لم تسجل سيدات ليبيا أي هدف في البطولة.
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