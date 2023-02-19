التومي: نستعد لتنظيم بطولة أفريقيا للرياضات الإلكترونية بعد منافسات ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرياضات الإلكترونية علاء الدين التومي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن التجهيز جارٍ لتنظيم بطولة ليبيا للرياضيات الإلكترونية بمدينة طرابلس أواخر فبراير الجاري وستكون في ثلاثة ألعاب وهي البوبجي بمشاركة 25 فريقا، ولعبة وتيكين 48 فريقًا، وفوتبول 18 فريقًا.

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وأضاف التومي قائلًا «الاستعدادات متواصلة لاستضافة ليبيا لبطولة أفريقيا للرياضات الإلكترونية في يونيو المقبل والمؤهلة لبطولة العالم بمشاركة 650 لاعبًا يمثلون 22 دولة أفريقية».

وفي الختام حيا التومي زملاءه بالمكتب التنفيذي وخص بالذكر جهود عضو الاتحاد عبدالله الهوني على كل الجهود المبذولة في تنظيم البطولتين وحرصهم الكبير على تطوير ورقي اللعبة بليبيا.

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