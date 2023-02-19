  • Alwasat News
Atwasat

التومي: نستعد لتنظيم بطولة أفريقيا للرياضات الإلكترونية بعد منافسات ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 19 فبراير 2023, 04:26 مساء
التومي: نستعد لتنظيم بطولة أفريقيا للرياضات الإلكترونية بعد منافسات ليبيا
الاستعداد لبطولة أفريقيا للرياضات الإلكترونية. (فيسبوك)
alwasat radio

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرياضات الإلكترونية علاء الدين التومي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن التجهيز جارٍ لتنظيم بطولة ليبيا للرياضيات الإلكترونية بمدينة طرابلس أواخر فبراير الجاري وستكون في ثلاثة ألعاب وهي البوبجي بمشاركة 25 فريقا، ولعبة وتيكين 48 فريقًا، وفوتبول 18 فريقًا.

- مشاركة ليبية في الرياضات الإلكترونية بسنغافورة

وأضاف التومي قائلًا «الاستعدادات متواصلة لاستضافة ليبيا لبطولة أفريقيا للرياضات الإلكترونية في يونيو المقبل والمؤهلة لبطولة العالم بمشاركة 650 لاعبًا يمثلون 22 دولة أفريقية».

وفي الختام حيا التومي زملاءه بالمكتب التنفيذي وخص بالذكر جهود عضو الاتحاد عبدالله الهوني على كل الجهود المبذولة في تنظيم البطولتين وحرصهم الكبير على تطوير ورقي اللعبة بليبيا.

شعار الرياضات الإلكترونية. (فيسبوك)
شعار الرياضات الإلكترونية. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة

«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة
أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي البطل (صور)

أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي ...
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا

كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس ...
فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)

فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص

نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص
«الكوارث التركية» تسجل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر

«الكوارث التركية» تسجل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر
نتائج مثيرة في «رغبي» البطولة العربية بمشاركة ليبية تشهد خسارة «0-66»

نتائج مثيرة في «رغبي» البطولة العربية بمشاركة ليبية تشهد خسارة «0-66»
«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%

«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%
سبانخ مغذية في خطوات بسيطة

سبانخ مغذية في خطوات بسيطة
امرأة تحطّم منحوتة بقيمة 42 ألف دولار في معرض فني أميركي

امرأة تحطّم منحوتة بقيمة 42 ألف دولار في معرض فني أميركي
ارتفاع صادرات الصين من شاحنات «بيك آب» 70% في يناير

ارتفاع صادرات الصين من شاحنات «بيك آب» 70% في يناير
النصر يلاقي المريخ السوداني وديا استعدادا لإياب «دورينا»

النصر يلاقي المريخ السوداني وديا استعدادا لإياب «دورينا»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»

الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
«أكلات ماجدة» (20): من فرنسا.. كريم برولاي لذيذ وسهل التحضير

«أكلات ماجدة» (20): من فرنسا.. كريم برولاي لذيذ وسهل التحضير
«أدرينالين»: مع بوكلثوم (Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: مع بوكلثوم (Bu Kolthoum)
«فلوسنا»: اتفاقية إيني غاز.. لصالح من؟

«فلوسنا»: اتفاقية إيني غاز.. لصالح من؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
التومي: نستعد لتنظيم بطولة أفريقيا للرياضات الإلكترونية بعد منافسات ليبيا
التومي: نستعد لتنظيم بطولة أفريقيا للرياضات الإلكترونية بعد ...
ليبيا تنظم بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه في يوليو المقبل
ليبيا تنظم بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه في يوليو المقبل
«الأخضر» جاهز لاتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية» أملا في تعويض الخسارة الأولى
«الأخضر» جاهز لاتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية» أملا في ...
البطولة العربية للرغبي: المنتخب الليبي رجال ثالثا
البطولة العربية للرغبي: المنتخب الليبي رجال ثالثا
النصر يهزم المريخ السوداني «بريمونتادا»
النصر يهزم المريخ السوداني «بريمونتادا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة ......
الاتحاد ينسحب من الدوري الليبي الممتاز.. ورئيس النادي: أرفض دور الكومبارس
الاتحاد ينسحب من الدوري الليبي الممتاز.. ورئيس النادي: أرفض ......
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن ......
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب...
عبر قناة الوسط «WTV» حضر السويحلي وانسحب الخمس بالغياب في الدوري الليبي
عبر قناة الوسط «WTV» حضر السويحلي وانسحب الخمس بالغياب في ......
المزيد
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري...
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة...
رئيس اتحاد الملاكمة يصدر تعميما بشأن إقامة بطولات الناشئين
رئيس اتحاد الملاكمة يصدر تعميما بشأن إقامة بطولات الناشئين...
النصر يهزم المريخ السوداني «بريمونتادا»
النصر يهزم المريخ السوداني «بريمونتادا»...
البطولة العربية للرغبي: المنتخب الليبي رجال ثالثا
البطولة العربية للرغبي: المنتخب الليبي رجال ثالثا...
المزيد