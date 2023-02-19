أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي البطل (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

ودعت أسرة الرياضة الليبية وكرة القدم تحديدا، السبت، لاعب الأهلي طرابلس الدولي الأسبق وأفضل جناح أيسر حسين الشريف، الملقب بـ«البقة»، والذي عرف في ميدان كرة القدم الليبية بالمراوغة والفنيات العالية، كما سجل عددا من الأهداف من ركلات ركنية مباشرة في حلق المرمى.

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اللاعب حسين الشريف الفنان والمبدع ولد في مدينة زليتن العام 1950، بدأ حياته مع الأهلي طرابلس في فئة الأشبال العام 1962، أولی مبارياته مع الفريق الأول كانت أمام النصر في نوفمبر 1974، والمنتهية برباعية نظيفة، وشباك الوحدة كانت أول من اهتزت بهدفه الأول أمام الأهلي طرابلس.

بطل الدوري 1978 وبطل الكأس 1976، وأفضل جناح أيسر في تاريخ كرة القدم الليبية.

ونعت اللجنة الأولمبية والجمعية العمومية وإدارة نادي الأهلي طرابلس وعدد من إدارات الأندية والإعلاميين الفقيد.

لاعب الأهلي طرابلس الأسبق حسين الشريف. (أرشيفية : الإنترنت)

لاعب الأهلي طرابلس الأسبق حسين الشريف. (أرشيفية : الإنترنت)

لاعب الأهلي طرابلس الأسبق حسين الشريف. (أرشيفية : الإنترنت)

لاعب الأهلي طرابلس الأسبق حسين الشريف. (أرشيفية : الإنترنت)

لاعب الأهلي طرابلس الأسبق حسين الشريف. (أرشيفية : الإنترنت)