وديا.. أبوسليم يهزم جاره المدينة برباعية

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق أبوسليم الفوز على جاره المدينة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في لقاء ودي جمع بينهما اليوم السبت، ضمن استعدادات الفريقين لمرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وحضر فريق أبوسليم الجولة الأولى من مرحلة الإياب للدوري الليبي إلا أن ضيفه الاتحاد المصراتي تغيب عن المواجهة، لتحتسب نتيجة اللقاء لصالح أبوسليم.

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