الهلال يواجه الصداقة وديًا استعدادًا لعودة الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه غدا الأحد نادي الهلال الليبي نظيره الصداقة في مباراة ودية استعدادية لاستئناف الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، على ملعب شحات.

وحضر الهلال أولى جولات الإياب من الدوري الليبي، إلا أن ضيفه دارنس تخلف عن الحضور، ليفوز «اللاقانتي» بالمباراة دون لعبها، بينما تعرّض الصداقة للخسارة أمام الأهلي بنغازي في ذات الجولة.

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