الهلال يواجه الصداقة وديًا استعدادًا لعودة الدوري الليبي...

يواجه غدا الأحد نادي الهلال الليبي نظيره الصداقة في مباراة ودية استعدادية لاستئناف الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، على ملعب شحات.
وحضر الهلال أولى جولات الإياب من الدوري الليبي، إلا أن ضيفه دارنس تخلف عن الحضور، ليفوز «اللاقانتي» بالمباراة دون لعبها، بينما تعرّض الصداقة للخسارة أمام الأهلي بنغازي في ذات الجولة.
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مركز الفريقين في الدوري
ويحتل الهلال المركز السادس بالمجموعة الأولى بعد حصده 13 نقطة من 10 مبارايات، بينما الصداقة يقبع في المركز التاسع لجدول الترتيب بـ10 نقاط من نفس عدد المباريات.
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