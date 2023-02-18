المشري لـ«بوابة الوسط»: الصليبي والغضروف أكثر الإصابات انتشارا في الرياضة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي للطب الرياضي محمد المشري «إن الدبلومات والدورات خلال الأعوام الأخيرة لاتحاد الطب الرياضي كانت ناجحة ومفيدة جدا وأسهمت في تخريج دفعات مهمة من المختصين بالطب الرياضي والمرافقين الطبيين».

وأضاف المشري في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «أن من أسباب إصابات الملاعب في الكرة الليبية أرضية الملاعب غير الجيدة والتدخلات الخشنة للاعبين».

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وأوضح «أن أكثر الإصابات انتشارا في الرياضة الليبية هى الرباط الصليبي والغضروف الهلالي والتواء الكاحل».

ودعا المشري الأندية ومدارس الناشئين لاستشارة اتحاد الطب الرياضي وعدم الاستهانة بالملف الصحي في كل ناد ولكل الرياضيين، مؤكدا أن الاتحاد مستعد للتعاون وتقديم النصائح المفيدة في كل وقت وحين.