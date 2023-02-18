الأخضر الليبي يلتقي الاتحاد الجزائري.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي الأحد في تمام الساعة السادسة مساء، فريق الأخضر، ممثل ليبيا الوحيد في المنافسات الأفريقية، بفريق اتحاد العاصمة الجزائري، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

وفريق الأخضر خسر لقاءه الأول، ويحاول التعويض في الجولة الثانية لتصحيح المسار.

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يقود اللقاء طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم هيثم قيراط، حكم أول، وبمساعدة كل من يامن الملولشي، ووائل الحناشي، فيما سيكون أمير لوصيف الحكم الرابع للمباراة.

من جهة أخرى، وصلت بعثة فريق اتحاد العاصمة الجزائري إلى مدينة بنغازي، استعدادا لمواجهة الأخضر المرتقبة.