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جلسة حوارية تناقش أحقية اللاعبين القدامى في عضوية اتحاد كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 18 فبراير 2023, 11:31 صباحا
جلسة حوارية تناقش أحقية اللاعبين القدامى في عضوية اتحاد كرة القدم
مجلس إدارة رابطة كرة القدم بطرابلس. (فيسبوك)
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عقد مجلس إدارة رابطة كرة القدم بطرابلس اجتماعا موسعا، برئاسة أحمد اليزيدي، ناقش فيه جملة من الموضوعات، من بينها نشاط الرابطة ودورها في خدمة لعبة كرة القدم.

- مطالب في الوسط الرياضي باستقالة اللجنة الأولمبية الليبية

أيضا تم الاتفاق على تنظيم جلسة حوارية في مارس المقبل، تدور حول أحقية اللاعبين القدامى في عضوية الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، بجانب مقترح إنشاء صندوق المساهمة الاجتماعية والصحية.

وأخيرا البحث عن مصادر تمويل ورعاية لنشاط الرابطة، مع إعادة تنظيم سجل العضوية، تمهيدا لدعوة الجمعية العمومية إلى الاجتماع في جلسة عادية.

أحمد اليزيدي خلال جلسة الرابطة. (فيسبوك)
أحمد اليزيدي خلال جلسة الرابطة. (فيسبوك)
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