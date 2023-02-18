جلسة حوارية تناقش أحقية اللاعبين القدامى في عضوية اتحاد كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقد مجلس إدارة رابطة كرة القدم بطرابلس اجتماعا موسعا، برئاسة أحمد اليزيدي، ناقش فيه جملة من الموضوعات، من بينها نشاط الرابطة ودورها في خدمة لعبة كرة القدم.

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أيضا تم الاتفاق على تنظيم جلسة حوارية في مارس المقبل، تدور حول أحقية اللاعبين القدامى في عضوية الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، بجانب مقترح إنشاء صندوق المساهمة الاجتماعية والصحية.

وأخيرا البحث عن مصادر تمويل ورعاية لنشاط الرابطة، مع إعادة تنظيم سجل العضوية، تمهيدا لدعوة الجمعية العمومية إلى الاجتماع في جلسة عادية.

أحمد اليزيدي خلال جلسة الرابطة. (فيسبوك)