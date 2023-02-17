أشبال النصر أبطال ليبيا للكونغ فو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق أشبال نادي النصر كأس بطولة ليبيا للناشئين للكونغ فو بحصدهم خمس ذهبيات متفوقين على أشبال كينس والمدينة بنغازي اللذين حلا ثانيا وثالثا على الترتيب.

واعتمد الاتحاد الليبي لـ«الووشو» نتائج بطولة ليبيا للناشئين التي جرت أخيرا بمدينة زليتن بمشاركة ثمانية أندية.

وجاء ترتيب البطولة على النحو التالي:

توج ناشئو النصر بكأس البطولة برصيد خمس ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة، وجاء ثانيا نادي كينس برصيد أربع ذهبيات وخمس فضيات وثلاث برونزيات.

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وحصد نادي المدينة بنغازي المركز الثالث، بعدما توج بثلاث ذهبيات وفضيتين، ورابعا حل نادي الفتنس طرابلس برصيد ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية، وخامسا جاءت أكاديمية الخمس بذهبية وخمس فضيات وبرونزيتين.

ونال نجوم مصراتة المركز السادس بذهبية وفضية وثلاث برونزيات، بينما حلت أكاديمية الرياضي سابعا بذهبية وفضية، وجاء المشعل ثامنا ببرونزية وحيدة.

وفي منافسات «الطاولو» اقتصرت المشاركة على ثلاثة أندية فقط، وتوج بالترتيب الأول نادي القدس بنيله ذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة، بينما جاء نادي تحدي مرزق ثانيا بذهبية وفضيتين وبرونزية، واحتل فريق ريف مرزق المركز الثالث بحصده ثلاث برونزيات.