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17 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 15 فبراير 2023, 06:59 مساء
17 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الليبي
لاعبو البروق يحتفلون بالفوز أمام النجمة ضمن منافسات الدرجة الأولى الليبية، 14 فبراير 2023. (الإنترنت)
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أقيمت أمس الثلاثاء سبع مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، اهتزت فيها الشباك 17 مرة، بمعدل تهديفي 2.4 هدف في المباراة.

حقق الشرارة الفوز على ضيفه المهاري برباعية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، بينما هزم البروق نظيره النجمة بثلاثية دون رد، ضمن المجموعة الثانية.

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مباريات المجموعة الرابعة
ولحساب المجموعة الرابعة حقق المجد الفوز على الفالوجا بثلاثية مقابل هدفين، بينما تعادل البشائر والوطن دون أهداف، فيما سجل الترسانة هدفين في شباك ضيفه رفيق.

وبذات الهدفين استطاع الأشهر التغلب على ترهونة، بينما فريق المستقبل هزم نظيره الشط بهدف نظيف.

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