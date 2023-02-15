اليوم.. قرعة كأس ليبيا لكرة اليد والشرطة والمشعل يفتتحان المنافسات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقيمت اليوم الأربعاء بقاعة اجتماعات الاتحادات الرياضية بطرابلس قرعة مسابقة كأس ليبيا لكرة اليد عن فرق المجموعة الأولى، بمشاركة فرق الأهلي طرابلس والأولمبي والجزيرة والمشعل والشرطة، وسيفتتح الشرطة والمشعل المنافسات.

وستقام المرحلة الأولى 28 فبراير الجاري وستكون على مباراة واحدة ستجمع الشرطة مع المشعل، في افتتاح منافسات الكأس.

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وستجرى المرحلة الثانية في الثالث من مارس المقبل بمباراتين، ستجمع الأولى الأولمبي مع الفائز من مباراة المشعل والشرطة، والمباراة الثانية ستجمع الجزيرة مع الأهلي طرابلس، وسيتأهل الفائزان إلى المرحلة النهائية للبطولة.

مباريات المجموعة الثانية

وتشهد المجموعة الثانية أربع مواجهات في 28 فبراير الجاري، لتحديد المتأهلين للمرحلة النهائية؛ إذ يلتقي الأخضر مع ضيفه قاريونس بقاعة البيضاء، بينما يلتقي النجمة والمروج بقاعة المرج، فيما ستشهد قاعة بنغازي مواجهتين؛ إذ يلتقي الأهلي بنغازي وبنغازي الجديدة، والنصر يواجه الهلال.

ويشار إلى أن النهائيات ستقام بطرابلس في شهر رمضان المبارك في الفترة ما بين 28 - 30 مارس المقبل، وبنظام التجمع وبمشاركة الفرق الأربعة المتأهلة عن المجموعتين الأولى والثانية.