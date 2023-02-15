خلاف بين الأندية واتحاد الكرة بعد حل أزمة الدعم المالي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عُقِد الثلاثاء اجتماع مهم بمقر وزارة الرياضة في طرابلس بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي ورئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني ووكلاء الوزير ورؤساء أندية الدوري الممتاز.

ورغم الدعم الذي قدمه رئيس الحكومة وقدره 5 ملايين دينار لكل نادٍ من أندية الممتاز على دفعتين والتي طالبت به بعض الأندية وانسحابها من الجولة الأولى من مرحلة الإياب؛ فإن حالة من عدم التفاهم بين الأندية المنسحبة ظهرت على السطح.

- دعم حكومي بـ5 ملايين دينار على دفعتين لكل نادٍ لضمان استئناف الدوري الليبي

حالة عدم التفاهم ظهرت بين الأندية واتحاد الكرة، حيث طالبت أندية الأهلي طرابلس وأبوسليم والأولمبي والأهلي بنغازي والهلال والصقور وأساريا باعتماد نتائج الأسبوع الأول لدور الإياب مع تطبيق اللائحة في حين عارضت الأندية المنسحبة وطالبت بإعادة مباريات الأسبوع الأول.

عدم التوافق بين أندية الممتاز ربما يدفع لجنة المسابقات لتأجيل مباريات الأسبوع الثاني في انتظار ما تصدره من قرارات بهذا الخصوص.