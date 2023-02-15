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قريش لـ«بوابة الوسط»: بن دله يمثل ليبيا في بطولتي العرب والعالم بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 15 فبراير 2023, 04:04 مساء
قريش لـ«بوابة الوسط»: بن دله يمثل ليبيا في بطولتي العرب والعالم بمصر
منافسات رماية سابقة. (أرشيفية - الإنترنت)
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أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش في تصريح إلى «بوابة الوسط» مشاركة الرامي الليبي محمد بن دله في البطولة العربية للرماية ناشئين، وتنطلق الخميس بميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح قريش أن البطولة العريية للرماية في منافسات البندقية والمسدس تقام بمشاركة دول ليبيا والبحرين والعراق واليمن وتونس وعمان وسورية والسعودية والإمارات وقطر ومصر.

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وأضاف قريش «بن دله ستكون له مشاركة أخرى السبت على الملاعب نفسها في بطولة كأس العالم للرماية على صعيد البندقية والمسدس والتي ستقام في الفترة من 17 إلى 23 فبراير الجاري، بمشاركة 376 راميًا ورامية يمثلون 51 دولة».

وأكمل قريش «الدول المشاركة ليبيا، الجزائر، أستراليا، النمسا، أزربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، الدنمارك، إسبانيا، إستونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، الهند، إيطاليا، الأردن، اليابان، كازاخستان، قرقيز، كوريا، السعودية، لاتفيا، ماليزيا، المكسيك، مالطة، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب أفريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، أميركا، أوزباكستان، اليمن».

يشار إلى أن بن دله ستكون مشاركته في منافسات الرماية بالمسدس 10 أمتار.

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