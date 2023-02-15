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الاتحاد يتصدر والسويحلي والأهلي طرابلس أقرب الملاحقين في دوري الآمال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 15 فبراير 2023, 03:23 مساء
الاتحاد يتصدر والسويحلي والأهلي طرابلس أقرب الملاحقين في دوري الآمال
منافسات من دوري الآمال. (فيسبوك)
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جرت الثلاثاء خمس مباريات في الجولة 12 لمسابقة آمال كرة القدم لفرق المجموعة الثانية، انتهت أربع منها بالفوز ومباراة واحدة بالتعادل واهتزت الشباك 21 مرة بمعدل تهديفي عالٍ زاد على أربعة أهداف في كل مباراة.

- 3 انتصارات وتعادلان في دوري الآمال.. والسويحلي يسجل سباعية (صور)

أكبر نتيجة سجلها الاتحاد بالفوز خارج ملعبه على فريق الخمس بتسعة أهداف مقابل هدفين، وفوز الأهلي طرابلس على الاتحاد المصراتي بهدفين لصفر، وفوز السويحلي على المدينة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل الأولمبي مع أبوسليم بهدف لهدف، وتعادل المحلة وأساريا بهدف لكلٍ منهما.

الترتيب بعد الجولة 12
الاتحاد في الصدارة برصيد 33 نقطة، وأقرب الملاحقين السويحلي 32، والأهلي طرابلس 31، وأساريا 25، والاتحاد المصراتي 22، والمدينة 19، وأبوسليم 17، والأولمبي 14، والمحلة 5، والخمس دون نقاط.

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