الاتحاد يتصدر والسويحلي والأهلي طرابلس أقرب الملاحقين في دوري الآمال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الثلاثاء خمس مباريات في الجولة 12 لمسابقة آمال كرة القدم لفرق المجموعة الثانية، انتهت أربع منها بالفوز ومباراة واحدة بالتعادل واهتزت الشباك 21 مرة بمعدل تهديفي عالٍ زاد على أربعة أهداف في كل مباراة.

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أكبر نتيجة سجلها الاتحاد بالفوز خارج ملعبه على فريق الخمس بتسعة أهداف مقابل هدفين، وفوز الأهلي طرابلس على الاتحاد المصراتي بهدفين لصفر، وفوز السويحلي على المدينة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل الأولمبي مع أبوسليم بهدف لهدف، وتعادل المحلة وأساريا بهدف لكلٍ منهما.