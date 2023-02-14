خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة الجماهير الكروية وحكاية المدينة الرياضية

القاهرة - بوابة الوسط

عمت الفرحة جماهير الكرة بعد الاتفاق الذي تم بين لجنة إعادة الإعمار والاستقرار لمدينة بنغازي والشركة التركية التي عادت إلى موقع العمل لاستكمال صيانة وتطوير المدينة الرياضية في بنغازي بعد توقف دام لأكثر من 12 عاما، وتعهدت بإنهاء الأعمال خلال عام كامل مع صيانة لمجمع المرحوم سليمان الضراط، ولهذه المنشآت حكاية قد لا يعرفها الكثيرون، فبعد مشاركة ليبيا في الدورة العربية الثالثة التي أقيمت في المغرب العام 1961 وحققت نتائج إيجابية، منها ميداليتان ذهبيتان في الملاكمة للبدري مفتاح، وفي الدراجات للبهلول إسماعيل، وعدة ميداليات فضية وبرونزية نالت رضى جماهير الرياضة الليبية.

بعدها تساءل السيد عبدالمولى لنقي الذي كان وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية آنذاك في حكومة السيد محمود المنتصر، إذا كانت ردة فعل الجماهير الرياضية على النتائج الإيجابية بهذا الشكل، فلماذا لا ننظم نحن أيضا الدورة العربية المقبلة، خاصة بعد طرحه الفكرة على المسؤولين في الرياضة، الذين أبدوا استعدادهم والقدرة على تنظيم البطولة، إذا توفرت المنشآت الرياضية، وتمت بالفعل الموافقة على استضافة الدورة العربية الرابعة العام 1965، وقرر مجلس الوزراء إنشاء المدينتين الرياضيتين في مدينتي طرابلس وبنغازي إلى جانب مجمع المرحوم سليمان الضراط.

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كانت البداية عندما كتب الزميل عبدالسلام المغربي، أطال الله في عمره، أن هناك خبيرا ألمانيا قام بإعداد رسومات استاد القاهرة الدولي وقاعة مدينة ميونيخ للموسيقى، وبالفعل تم التواصل معه وحضر إلى طرابلس، حيث تم اختيار الموقع هناك، وفي مدينة بنغازي عرض عليه 3 مواقع في مناطق بنينة وقاريونس والسيلس، وبعد الزيارات الميدانية، تم اختيار السيلس المقر الحالي لقربه من وسط المدينة، حيث دخل للموقع المقترح وأخذ عينة من التربة ليتم تحليلها في ألمانيا ومعرفة مدى صلاحية إقامة المشروع عليها من عدمه، وبعد فترة وصلت الموافقة إلي السيد فتحي اجعودة وكيل وزارة الأشغال في ذلك الوقت، لكن بعدها جاءت حكومة جديدة وتجمد المشروع، ولحسن الحظ بعد 6 شهور جاءت حكومة السيد حسين مازق وبها أيضا السيد عبدالمولى لنقي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية والذي تتبعه الرياضة.

وعندما سأل عن المشروع أجاب بأنه قد تم إخباره بعدم جودة الأرضية، خصوصا في ملعب مدينة بنغازي، وبعد طلب المستندات من السيد اجعودة التي تفيد بصلاحية الأرض والمشروع، قام السيد عبدالمولى لنقي بتوقيع عقد إنشاء المدينتين الرياضيتين مع السيد عثمان أحمد عثمان، رئيس شركة المقاولون العرب الذي كان أيضا رئيسا للنادي الإسماعيلي آنذاك، وقال مازحا إن فريقه سوف يلعب أول مباراة ودية علي أرضها، وسبحان الله بالفعل تم افتتاح ملعب المدينة الرياضية الأحد الموافق 1969/10/12، ولعب فريق الإسماعيلي وفاز على فريق التحدي (5-0) في مباراة رسمية ضمن تصفيات الأندية الأفريقية.

عموما تعتبر المدينتان الرياضيتان والمجمع الرياضي إنجازات حضارية تحسب للنظام الملكي الذي حكم لمدة 18 عاما رغم بداية تصدير النفط، ويعد ملعبا النهر الصناعي في طرابلس وبنينة في بنغازي من إنجازات الفاتح طيلة حكم دام 42 عاما، ولا ننسى الملعب البلدي القريب من دار الصادق النيهوم الذي تمت إقامته أيام حكم إيطاليا الفاشية، وأقيمت به المباريات والمهرجانات وكان تحفة في تلك الفترة، أخيرا نأمل أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في تجديد ملعب المدينة الرياضية في بنغازي، ولا يكون الحال مماثلا لما حدث مع ملعب علي زيدان بتاجوراء التي أقيمت الاحتفالات مع اللجنة الرياضية بالمؤتمر الوطني والإعلام الرياضي، ثم تحول إلى مرمى للمخلفات أو كملعب المدينة الرياضية في طرابلس الذي زاره معظم المسؤولين في الدولة من السيد الدبيبة إلي وزير الرياضة إلي مدير المشروعات الرياضية، وما زال منذ عدة أعوام تحت الصيانة، وفي كل عام هناك وعود برجوعه لاستقبال المباريات و«اللي يرجى خير من اللي يتمنى»، ويا رب احفظ حقوق شباب ليبيا من ديناصورات العصر الحديث، ورحم الله كل من أسهم في بناء صروح للوطن في مجالات الشباب والرياضة، ونأمل أن نرى إنجازات حديثة أخرى تسهم في تطور الألعاب الرياضية وتمكننا من استضافة العديد من البطولات العربية والأفريقية.