رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر التسويق الرياضي معز شفتر: نسعى لفتح فرصة أكبر للمشاركين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أعلن رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي معز شفتر، أن المؤتمر سيشهد ورقات علمية لوضع حلول وتوصيات لقضية الاستثمار والتسويق، وخلق مناخ رياضي جديد في هذا الجانب.

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وقال شفتر في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «إن المؤتمر جاء برؤية من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، بالتعاون مع وزارة الرياضة كشريك علمي، وذلك بعد المشاكل الكثيرة والمصاعب المالية التي تواجه الأندية والمكونات الرياضية جميعها»، مؤكدا أن الحد الأدنى للورقات والأبحاث سيكون خمسة عشر.

وأفاد شفتر أن المؤتمر المقرر له في مارس المقبل قد يتأجل لشهر آخر بسبب فتح الفرصة لأكبر عدد من المشاركين.