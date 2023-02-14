سرت تحتضن بطولة ليبيا للقوة البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تحتضن مدينة سرت في الأول من مارس المقبل بطولة ليبيا للقوة البدنية، ومن خلالها يتم اختيار منتخب ليبيا في جميع الفئات.

كان الاتحاد برئاسة منير الشويهدى قد أقام بطولات المناطق الغربية في طرابلس والجنوبية في سبها والشرقية في أجدابيا، استعدادا لاختيار اللاعبين الدوليين.

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ومنتخب القوة البدنية لديه استحقاقات في بطولة العالم بمالطا وبطولة أفريقيا في الجزائر.

وحسب رئيس الاتحاد منير الشهودي، فإنه تم اختيار حكام من الدرجتين الثانية والثالثة للتحكيم في بطولة المناطق، على أن يقوم بالتحكيم في بطولة ليبيا حكام من الدرجة الأولى.