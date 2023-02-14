منتخب المبارزة يتوجه إلى غانا للمشاركة في بطولة أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تغادر بعثة المنتخب الوطني للمبارزة طرابلس، الثلاثاء، في طريقها إلى أكرا بغانا عبر رحلة من طرابلس إلى تونس ثم المغرب ومنها إلى غانا، للمشاركة في بطولة أفريقيا للناشئين، وتقام في العاصمة الغانية أكرا.

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المنتخب الوطني استعد في معسكر داخلي قبل البطولة بستة مبارزين، اثنان في فئة تحت الـ20 عاما، واثنان في فئة تحت الـ17 عاما، واثنان في فئة تحت 15 عاما، ويشرف على تدريب الفريق المدرب الوطني سراج التاجوري.

ويشارك في البطولة الحكم الليبي إيهاب أبوشيكوة، وتضم البعثة اللاعبين عبدالسلام أبوجطيلة ومحمد فيصل ومحمد الأخضر ومحمد الدايخ وأنس بن صويد ومحمد بن الحاج.

منتخب المبارزة مع المدرب سراج التاجوري. (فيبسبوك)