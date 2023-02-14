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شاهد.. الدبيبة: الدوري الليبي يعود الأسبوع المقبل والمنتخبات تعاني الفوضى وطرحت 3 أسئلة في الاجتماع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 03:26 مساء
شاهد.. الدبيبة: الدوري الليبي يعود الأسبوع المقبل والمنتخبات تعاني الفوضى وطرحت 3 أسئلة في الاجتماع
رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة يتحدث إلى قناة الوسط «WTV». (صورة مثبتة من الفيديو)
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أكد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، في تصريحات إعلامية من بينها قناة الوسط «WTV»، عقب الاجتماع بديوان وزارة الرياضة أنه طرح 3 أسئلة، بهدف الخروج من أزمة الرياضة الحالية.

وقال الدبيبة عقب الاجتماع مع رؤساء أندية الدوري الممتاز بحضور وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني «المنتخبات تعاني من الفوضى، والدوري الليبي سيباشر ظهوره الأسبوع المقبل».

وأضاف الدبيبة «لابد من الاطلاع على خطة اتحاد الكرة، بهدف تحديد حجم الدعم، والرياضة محور اهتمام الشعب الليبي، ونحن نقدر ذلك».

جاء الاجتماع لمناقشة الصعوبات التي تواجه عددا من الأندية للاستمرار في مشاركتها بالدوري الممتاز، الذي يعتبر من أهم المناشط الرياضية التي تهم الجمهور الرياضي الليبي، حسب صفحة إدارة الإعلام والاتصال الحكومي عبر «فيسبوك».

- «قناة الوسط»: اجتماع لرئيس الحكومة ووزير الرياضة مع رؤساء الأندية الليبية

وأوضح رئيس الوزراء، أن دعم الشباب والرياضة يظل أولوية لحكومة الوحدة الوطنية، مشددا على وزارة الرياضة واتحاد الكرة بضرورة الاهتمام بالفئات السنية، وتنظيم عدد الأندية وأهمية وجود رابطة لأندية الدوري الممتاز.

وأكد رئيس الوزراء دعمه لأندية الدوري الممتاز لضمان استمرار الدوري، بشرط أن تكون هناك خطة للاتحاد الليبي لكرة القدم ووزارة الرياضة والتركيز على أندية الدرجة الأولى والفئات السنية، وأن يكون الدعم وفق الأنشطة بكل مؤسسة رياضية كمعيار أساسي للدعم.

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