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بنغازي تستقبل اجتماع عمومية الاتحاد الليبي لتنس الطاولة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 14 فبراير 2023, 02:50 مساء
بنغازي تستقبل اجتماع عمومية الاتحاد الليبي لتنس الطاولة
اجتماع عمومية الاتحاد الليبي لتنس الطاولة. (فيسبوك)
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عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة تنس الطاولة اجتماعا عاديا، وآخر غير عادي بفندق ميراس بمدينة بنغازي حضرته عشرة أندية من مجموع 11 ناديا يمثلون الجمعية العمومية للاتحاد وتغيب فقط نادي اتحاد طمينة بعذر.

وقد نوقش في الاجتماع عديد المواضيع التي تهم نشاط لعبة كرة الطاولة في ليبيا، وحضر الاجتماع منير الشويهدي رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية بصفته مندوبا عن اللجنة الأولمبية الليبية، حيث جرى في الاجتماع العادي مناقشة ميزانية العام الماضي 2022 وقفلها وكذلك مناقشة واعتماد الميزانية التسييرية للعام 2023، بحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية عبر «فيسبوك».

- نتائج ليبية في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة

وجرت أيضا مناقشة كل تفاصيل بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة رجال وسيدات التي ستحتضنها مدينة بنغازي في مارس المقبل وهى بطولة مؤهلة لبطولة العالم وفي الاجتماع غير العادي جرى التصويت على انضمام أندية جديدة للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة الطاولة.

الأندية هي: نادي المنارة للأشخاص ذوي الإعاقة ونادي نجوم مصراتة، وكذلك جرى انتخاب عضويين جديدين لمجلس إدارة الاتحاد هم: طارق علي امخاطرة ومسعود عبدالله النعاس بديلا عن أعضاء مجلس الإدارة السابقين الراحلين سالم العجايبي ومفتاح المقريف.

اجتماع عمومية الاتحاد الليبي لتنس الطاولة. (فيسبوك)
اجتماع عمومية الاتحاد الليبي لتنس الطاولة. (فيسبوك)
اجتماع عمومية الاتحاد الليبي لتنس الطاولة. (فيسبوك)
اجتماع عمومية الاتحاد الليبي لتنس الطاولة. (فيسبوك)
اجتماع عمومية الاتحاد الليبي لتنس الطاولة. (فيسبوك)
اجتماع عمومية الاتحاد الليبي لتنس الطاولة. (فيسبوك)
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