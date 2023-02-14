الدبيبة: دعم أندية الدوري الممتاز والشباب والرياضة أولوية حكومة الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، بديوان وزارة الرياضة مع رؤساء أندية الدوري الممتاز بحضور وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني.

جاء الاجتماع لمناقشة الصعوبات التي تواجه عددا من الأندية للاستمرار في مشاركتها بالدوري الممتاز، الذي يعتبر من أهم المناشط الرياضية التي تهم الجمهور الرياضي الليبي، بحسب صفحة إدارة الإعلام والاتصال الحكومي عبر «فيسبوك».

- «قناة الوسط»: اجتماع لرئيس الحكومة ووزير الرياضة مع رؤساء الأندية الليبية

وأوضح رئيس الوزراء، أن دعم الشباب والرياضة يظل أولوية لحكومة الوحدة الوطنية، مشددا على وزارة الرياضة واتحاد الكرة بضرورة الاهتمام بالفئات السنية، وتنظيم عدد الأندية وأهمية وجود رابطة لأندية الدوري الممتاز.

وأكد رئيس الوزراء دعمه لأندية الدوري الممتاز لضمان استمرار الدوري، بشرط أن تكون هناك خطة للاتحاد الليبي لكرة القدم ووزارة الرياضة والتركيز على أندية الدرجة الأولى والفئات السنية، وأن يكون الدعم وفق الأنشطة بكل مؤسسة رياضية كمعيار أساسي للدعم.