«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام النهضة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الإثنين 11 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، اهتزت فيها الشباك 19 مرة بمعدل 1.7 هدف في كل مباراة، وجاءت النتائج المسجلة كالتالي:

المجموعة الأولى

تذوق المهدية طعم الفوز وجاء على حساب النهضة بهدفين دون مقابل، وانتهت مباراة القرضابية والهلال سبها بالتعادل بهدفين لهدفين.

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المجموعة الثانية

نجوم بنغازي يهدئ من سرعة الأنوار في المجموعة الثانية، وألحق نجوم بنغازي أول خسارة بمتصدر المجموعة الأنوار بفوزه عليه بهدف دون رد، وفي بقية النتائج فاز نجوم أجدابيا على النسور بهدف لصفر، وبنغازي الجديدة على خليج أجدابيا بهدف لصفر، وتعادل الأنصار والقيروان بهدف لهدف.

المجموعة الخامسة

الشموع يتصدر والوحدة والظهرة يتذوقان طعم الفوز، والطلائع يواصل نزيف النقاط في المجموعة الخامسة، الشموع تفوق على الجمارك بهدف دون رد، وتعادل جديد للشرطة دون أهداف، والطلائع واصل نزيف النقاط بخسارة أمام النصر زليتن صفر لثلاثة أهداف، وفوز الوحدة على الملعب الليبي بهدفين لهدف، والظهرة على الجزيرة بهدف لصفر.

مفكرة النتائج

القرضابية × الهلال (2-2).

المهدية × النهضة (2-0).

نجوم أجدابيا × النسور (1-0).

الأنصار × القيروان (1-1).

بنغازي الجديدة × الخليج أجدابيا (1-0).

نجوم بنغازي × الأنوار (1-0).

الوحدة × الملعب الليبي (2-1).

الظهرة × الجزيرة (1-0).

الشموع × الجمارك (1-0).

الشروق × الشرطة (0-0).

النصر زليتن × الطلائع (3-0).

جانب من منافسات دوري الدرجة الأولى الليبي. (فيسبوك)

جانب من منافسات دوري الدرجة الأولى الليبي. (فيسبوك)